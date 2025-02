Seleção Feminina é convocada pela 1ª vez em 2025 com potiguares; veja lista

O treinador da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Arthur Elias, realizou nesta quinta-feira (6), a primeira convocação de 2025 para um período de treinos entre os dias 17 a 26 de fevereiro na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Foram convocadas 30 atletas, sendo 16 que atuam fora do Brasil.

Questionado pela decisão por um período de treinamentos ao invés de jogos amistosos nesta primeira Data FIFA de 2025, o treinador esclareceu que a decisão foi tomada junto a comissão técnica e a CBF, para dar prioridade a preparação da equipe.

Entre as convocadas, estão duas atletas nascidas no Rio Grande do Norte: a zagueira Antônia, do Real Madrid, e a atacante Priscila, que defende o América do México. Priscila chegou a ser chamada na última lista de Arthur Elias, mas acabou cortada após uma lesão no rosto.

As novidades na lista da Seleção Feminina foram os retornos da meia Ary Borges (Racing Louisville) e da atacante Gláucia (Flamengo), que estiveram ausentes nas últimas listas do técnico Arthur Elias.

Confira as 30 jogadoras convocadas pelo técnico Arthur Elias

Goleiras

Lorena – Kansas City

Natascha – Palmeiras

Camila – Cruzeiro

Cláudia – Fluminense

Laterais

Fê Palermo – Palmeiras

Bruninha – Gotham FC

Yasmim – Real Madrid

Bia Menezes – São Paulo

Zagueiras

Isa Haas – Cruzeiro

Antônia – Real Madrid

Lauren – Atlético de Madrid

Kaká – São Paulo

Tarciane – Lyon

Mariza – Corinthians

Meias

Angelina – Orlando Pride

Laís Estevam – Palmeiras

Ary Borges – Racing Louisville

Gabi Zanotti – Corinthians

Ana Vitória – Atlético de Madrid

Vic Albuquerque – Corinthians

Atacantes

Aline Gomes – North Carolina Courage

Gio Queiroz – Atlético de Madrid

Marília – Cruzeiro

Priscila – América do México

Amanda Gutierrez – Palmeiras

Ludmilla – Chicago Red Stars

Jheniffer – Tigres

Glaucia – Flamengo

Kerolin – Manchester City

Adriana – Al-Qadisiyah