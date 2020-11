Seleção: Bruno Guimarães, do Lyon, é convocado para vaga de Casemiro

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

O carioca Bruno Guimarães, de 22 anos, que jogo no Lyon (França) é o mais novo convocado de Tite para a seleção brasileira que entra em campo na próxima sexta-feira (13) contra a Venezuela pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. O meia-campista vai Casemiro, do Real Madrid, que hoje testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e terá de cumprir quarentena. ncio foi feito na tarde deste sábado (7). O anuncio da convocação foi feito por meio de nota oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), horas depois de o Real Madrid confirmar a contaminação por covid-19 do brasileiro Casemiro e do belga Hazard.

O jogador do Lyon estava na lista de suplentes de treinador Tite. Bruno Guimarães fora relacionado pelo técnico André Jardine da seleção olímpica, que disputará este mês dois jogos preparatórios na data Fifa.

Os 24 convocados já se apresentam na próxima segunda-feira (9) para iniciar a preparação física na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O Brasil enfrenta a Venezuela na sexta (13), no Estádio do Morumbi, na capital paulista, e quatro dias depois duela com o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Com o corte de Casemiro neste sábado (8), chega a cinco o número de jogadores cortados da lista original de convocados, anunciada no último dia 23. Já deixaram o elenco Philippe Coutinho, do Barcelona (Espanha), Fabinho, do Liverpool (Inglaterra), e Rodrigo Caio, do Flamengo, os três lesionados, além de Éder Militão, do Real Madrid, diagnosticado com covid-19.