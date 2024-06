Seleção Brasileira Feminina de Vôlei assume liderança do ranking mundial

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei retomou a primeira posição do ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). A liderança veio após as boas vitórias conseguidas nas últimas semanas na Liga das Nações.

O Brasil chegou a 389.93 pontos, seguido pela Turquia (383.93) e Polônia (373.60). O curioso é que Brasil e Turquia se enfrentam neste domingo, às 6h, em duelo válido pela Liga das Nações. A partida vale a liderança do ranking mundial. Em caso de derrota brasileira, as turcas ficam com a primeira posição.

Veja os dez primeiros colocados:

Brasil

Turquia

Polônia

Itália

Estados Unidos

China

Japão

Holanda

Sérvia

Canadá