Seleção brasileira chega a Montevidéu e terá pelo menos uma mudança contra o Uruguai

O Brasil terá pelo menos uma mudança na escalação em relação ao empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta. O lateral-direito Danilo, com uma lesão na coxa esquerda, foi cortado e deu lugar a Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra. Ele disputa posição com Yan Couto, que atua no Girona, da Espanha.

A Seleção perdeu a liderança das Eliminatórias para a Argentina e agora ocupa o segundo lugar na classificação.