Seis pessoas são presas sob suspeita de planejar morte de diretor de presídio no RN

Policiais civis de Caraúbas, município do interior potiguar, deflagraram, nesta quarta-feira (11), operação policial contra uma organização criminosa com atuação em todo o estado do RN, suspeita de planejar o homicídio do diretor de uma cadeia pública. Ao todo, no decorrer das diligências, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão. A ação está inserida no âmbito da “Operação Paz”.

De acordo com a Polícia Civil, alguns dos mandados foram cumpridos contra suspeitos que se encontram presos por condenações ou em razão de mandados de prisão cautelar. Os seis homens presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

De acordo com as investigações, iniciadas a partir de relatórios de inteligência, os integrantes da organização criminosa – alguns presos e outros não – estariam insatisfeitos com o regime disciplinar da cadeia. Por isso, planejavam o homicídio do diretor.

Algumas ordens eram repassadas por meio de familiares que realizavam visitas aos presos. As investigações continuam e outras diligências ainda serão realizadas.

A “Operação Paz”, que teve início no início de setembro, ocorre simultaneamente em 12 estados da federação e é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Todas as forças de segurança estaduais participam das ações. O objetivo da operação é combater as Mortes Violentas Intencionais, agindo sobre os fatores que mais fomentam tais crimes, como o tráfico de drogas e a formação de organizações criminosas. No RN, a ação é coordenada pela DHPP.

A ação foi integrada com equipes da Delegacia Municipal de Guamaré (61ªDP), da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Macau), da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), da 59ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Macau) e da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).