Segurança fecha 2023 com mais viaturas, mais policiais e redução histórica nos índices de violência

A segurança pública do Rio Grande do Norte está fechando 2023 com dados positivos para apresentar à sociedade e o melhor exemplo é a redução das mortes violentas. A queda, sem considerar o mês de dezembro, é de 15% em relação ao mesmo período (janeiro-novembro) do ano passado. Destaque especial para o mês de novembro, que atingiu a maior redução desde 2011: -40%.

Além da redução da violência, o Estado ainda celebra a aquisição de 400 novas viaturas para o enfrentamento da criminalidade e um acréscimo de mais de 1.500 homens e mulheres nos efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, todos já em cursos de formação. A chegada do Potiguar 02, o novo helicóptero da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, é outra conquista importante.

“Os números não são frios. Mostram uma realidade que é fruto de trabalho e dedicação de muitas pessoas. O momento hoje é diferente dos anos passados, superamos muitas dificuldades, ataques e temos hoje o Governo Federal que ouve e apoia os Estados. Dificuldades existem, mas somos confiantes, vamos continuar trabalhando para trazer mais segurança, dignidade e qualidade de vida para o povo do RN”, declarou a governadora Fátima Bezerra, ao participar, nesta quinta-feira (28), de reunião com autoridades do sistema de segurança pública do Estado para fazer um balanço das atividades realizadas em 2023.

“Recebemos uma nova aeronave, mais de 400 novas viaturas, mais de 1.000 novos policiais militares iniciaram o Curso de Formação de Praças, 400 novos policiais civis — entre agentes, escrivães e delegados — começaram o Curso de Formação Profissional, e mais 104 novos bombeiros militares também já estão em formação. Todo este contingente, já no próximo ano, vai fortalecer ainda mais as instituições e a segurança pública do Estado. Desde o início da gestão da professora Fátima Bezerra, seguimos fortes no enfrentamento da criminalidade. O resultado está na redução das mortes violentas intencionais, principalmente os crimes de homicídio e feminicídio”, destacou o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social coronel Francisco Araújo Silva.

Araújo destacou ainda a redução de vários outros crimes, como roubos e furtos de veículos, assaltos a ônibus, roubos a estabelecimentos comerciais e em residências, ataques a instituições financeiras e explosões em postos de combustíveis. “Contudo, tudo isso só está sendo possível graças a uma maior integração entre as forças de segurança, o uso contínuo de mais tecnologia, mais equipamentos de proteção e melhores armamentos, além da própria valorização dos profissionais que compõem o sistema de segurança pública”, acrescentou o secretário. “Sem integração muito pouco seria possível”, completou a delegada geral de Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva para enfatizar a implantação das delegacias de homicídios na Grande Natal e em Mossoró.

“Sei o quanto de dedicação e trabalho abnegado foi desprendido por todos na segurança pública. Parabenizo o sistema pelo esforço e resultados conquistados, pelo trabalho com companheirismo, com espírito de unidade, deixando de lado vaidades e seguindo os princípios da gestão pública, com sinergia, convergência, espírito colaborativo e integração. Em 2024 continuaremos enfrentando os problemas com ainda mais determinação e dedicação, com o apoio importante do Governo Federal”, salientou Fátima Bezerra.

Até o dia 30 de novembro, foram registradas 954 Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs). Segundo dados contabilizados e consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), o estado deve fechar o ano com uma redução de 15% com relação às mortes ocorridas ao longo de 2022. O destaque maior foi o mês de novembro, que registrou redução de mais de 40%. Este foi o menor índice de violência para o mês desde quando foi iniciada a série histórica do estado, em 2011.

A diminuição da letalidade também foi registrada nas maiores cidades do RN. De janeiro a novembro de 2022, comparando com o mesmo período de 2023, a redução das mortes violentas em Natal foi de 24,8%; em Mossoró, (- 46,7%); Parnamirim (-43,1%); São Gonçalo do Amarante (25%); Macaíba (-45,2%).

*OUTROS DADOS*

*Roubos a estabelecimentos comerciais:*

Em 2022: 1.121

Em 2023: 954

Redução: -14,8%

*Roubos a residências:*

2022: 1.129

2023: 878

Redução: -22,2%

*Roubos a carros:*

2022: 3.927

2023: 2.842

Redução: -27,6%

*Assaltos a ônibus:*

2022: 173

2023: 119

Redução: -31%

*Ataques a instituições financeiras:*

2022: 13

2023: 2

Redução: – 84,6%

*Ataques a postos de combustíveis:*

2022: 24

2023: 0