Segurança do RN é bem avaliada por 80% dos turistas

Um estudo conduzido pelo Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte (Sirio), parceria entre o Sistema Fecomércio RN e o Governo do Estado, aponta que a percepção de segurança entre os visitantes tem crescido de forma constante desde 2022.

A pesquisa, realizada durante a alta temporada — quando a economia é impulsionada pelo grande fluxo de turistas em praias e eventos como o Natal e o Réveillon —, teve como objetivo identificar a percepção de segurança no estado, essencial para o sucesso econômico dessa época.

O trabalho, realizado em conjunto pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Fecomércio RN, Senac RN e pela Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), coleta dados por meio de entrevistas em importantes pontos turísticos, como Natal e sua Região Metropolitana, São Miguel do Gostoso, Mossoró, Tibau, Tibau do Sul e Pipa.

O levantamento é parte do Perfil do Turista Potiguar e busca entender como o Rio Grande do Norte é percebido como destino turístico dentro de um contexto nacional marcado pela insegurança — com 60% da população das cidades relatando sentimento de insegurança, segundo importantes institutos de pesquisa e entidades acadêmicas.

A governadora Fátima Bezerra avalia que o trabalho é resultado de um esforço coletivo que envolve diferentes áreas, como saúde e turismo, para garantir um ambiente seguro para residentes e visitantes.

Ela reforça que os investimentos em segurança pública realizados pelo estado têm sido os maiores da história e incluem a aquisição de mais de 700 viaturas, a nomeação de mais de 4.600 agentes de segurança desde 2019 e a convocação recente de 464 aprovados no concurso da Polícia Militar, realizado em 2023.

Esses esforços refletem diretamente nos dados apresentados pela pesquisa Sirio: 52,57% dos entrevistados avaliam a segurança pública potiguar como boa e 28,11% como ótima. Apenas 2,6% desaprovam, com 1% considerando-a ruim e 1,6% péssima.

Além de reforçar a segurança, essas ações promovem um ambiente propício ao turismo e ao desenvolvimento econômico, fortalecendo o Rio Grande do Norte como um destino atraente.

Em 2024, é bom lembrar, Natal foi reconhecida como a capital mais segura do Nordeste pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com índices positivos, incluindo reduções significativas nos crimes contra o patrimônio e em ocorrências como roubos e homicídios.

Destaques da Segurança no RN (2019-2024):

• Redução de 45% em crimes contra o patrimônio (furtos e roubos);

• Queda de 47% nos roubos de veículos;

• Diminuição de 15,4% nos roubos a residências em 2024;

• Redução de 16,6% nos assaltos em vias públicas em 2024;

• Queda de 30,6% nos crimes contra estabelecimentos comerciais em 2024.