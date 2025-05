Segunda investigação autorizada sobre Allyson é sobre a Praça do Basquete

Hoje o Diário do RN veiculou a notícia de que o prefeito Allyson Bezerra (UB) enfrenta uma segunda investigação por corrupção em nível de Ministério Público Estadual.

O Blog do Barreto apurou mais detalhes sobre esse segundo caso e descobriu que se trata do desmembramento da denúncia original com base nos serviços prestados pelo construtor Francisco Erinaldo da Silva.

O Ministério Público decidiu desmembrar a Notícia de Fato 02.23.2027.0000014/2024-68, com base na denúncia do dia 16 de março do ano passado, em duas.

Gerando a Notícia de Fato nºs 02.23.2226.0000403/2024-63-CJUD e e 02.23.2226.0000404/2024-36-CJUD.

Assim foram abertos dois Procedimentos Investigatórios Criminais (PICs). O primeiro, que trata das denúncias de cobranças de propina ficou com o relatoria do desembargador João Rebouças. Já o segundo que trata de suspeitas de superfaturamento da reforma da Praça do Basquete, no Conjunto Santa Delmira, com relatoria do desembargador mossosoroense Cornélio Alves.

Foi esse segundo caso que foi noticiado hoje pelo Diário do RN.

O promotor cita que nos depoimentos, as testemunhas apontam indícios de crime. “Além disso, Francisco Erinaldo da Silva e Luiz Augusto Silva Júnior alertaram para a necessidade de se verticalizar a apuração também quanto à eventual ocorrência de superfaturamento do montante contratado na Tomada de Preços n. 02/2023, referente à reforma da Praça de Basquete do conjunto Santa Delmira, sob o argumento de que grande parte da obra já tinha sido concluída pela empresa Ochta Engenharia Ltda., de propriedade de Luiz Augusto Silva Jr., na execução do contrato decorrente da Concorrência Pública n. 04/2020-SEIMURB, de modo que, no entender deles, não se justificaria o elevado valor destinado, tão somente, a sua conclusão, nos termos do que foi avençado pelo Município de Mossoró com a empresa WSC Empreendimentos e Construções – objeto que se afigura relevante averiguar na atual fase da instrução”, afirmou o promotor Márcio Cardoso Santos em despacho.

Blog do Bruno Barreto