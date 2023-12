Segunda fase do “Mossoró Realiza” será lançada nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Mossoró vai anunciar nesta sexta-feira (8), a partir das 16h, o segundo pacote de grandes obras do “Mossoró Realiza”. O maior programa de metas e investimentos da história de Mossoró alcançará diversas localidades, chegando com várias obras de infraestrutura nas zonas urbana e rural. O anúncio será feito na rua Benício Filho, na Ilha de Santa Luzia, bairro Alto de São Manoel.

Cerca de 20 obras serão anunciadas durante o evento, beneficiando diretamente os mossoroenses, alcançando áreas como a educação, infraestrutura e mobilidade urbana, contemplando diversos bairros e comunidades rurais.

“Mossoró segue em progresso. Estamos avançando e transformando a realidade da nossa cidade. Investimento sendo aplicado para o povo, dando melhor qualidade de vida ao cidadão. Será um grande momento, obras importantes para a cidade”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

O “Mossoró Realiza” anunciou mais de R$ 63 milhões de investimentos em obras de asfalto em ruas e avenidas da cidade na primeira fase; além da construção de 10 UBSs rurais; construção de Centro Comercial e Memorial Covid-19.

A segunda fase do programa será realizada junto a comunidade mossoroense, em espaço público na rua Benício Filho, no bairro Alto de São Manoel. O evento será transmitido ao vivo no canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube, a partir das 16h.