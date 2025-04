Segunda camisa da Seleção Brasileira será vermelha, crava site

CNN Brasil

Após a informação de que a segunda camisa da Seleção Brasileira para a Copa de 2026 não usará as cores da bandeira do Brasil, o site Footy Headlines cravou nesta segunda-feira (28) que a cor utilizada será vermelha.

O uso do vermelho no Mundial do ano que vem quebra uma tradição histórica do Brasil. O tom específico não foi divulgado, mas segundo o site, as primeiras indicações sugerem “uma base vermelha moderna e vibrante”. O lançamento deve acontecer em março de 2026.

Além da novidade na cor, a camisa terá o logotipo da Jordan, marca ligada ao astro de basquete Michael Jordan, no lugar do “swoosh” da Nike. As duas gigantes do mundo esportivo costumam realizar lançamentos colaborativos.

O Brasil tem por tradição usar a cor azul em seu segundo uniforme. Porém, a Seleção pentacampeã já vestiu uniforme branco, em 2019, e recentemente, a cor preta em uma campanha pontual contra o racismo.

A Nike, responsável pela criação do uniforme, é a atual fornecedora da Seleção Brasileira desde 1996. Antes, o Brasil chegou a vestir Umbro, Topper, Adidas e Athleta.