Segmentos do PSB elegem direções para o próximo triênio

Os sete segmentos organizados do PSB elegeram, nesta sexta-feira (30), suas direções nacionais para os mandatos do próximo triênio. As eleições foram realizadas dentro da programação do XVI Congresso Nacional do PSB que ocorre em Brasília até o domingo (1º).

O Sindicalismo Socialista Brasileiro (SSB) referendou o nome de Evaldo Costa como novo secretário nacional. Já na Juventude Socialista Brasileira (JSB), foi escolhido Israel Rocha.

Os outros cinco segmentos reconduziram seus titulares: Luciana Trindade no PSB Inclusão; Tathiane Araújo no LGBT Socialista; Acilino Ribeiro no Movimento Popular Socialista (MPS); Valneide Nascimento na Negritude Socialista Brasileira (NSB); e Dora Pires na Secretaria Nacional de Mulheres (SNM).

O presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, fez a saudação inicial e destacou a importância da existência dos segmentos. “Eu digo sempre que é muito importante pra um partido como o nosso não ter uma visão exclusivamente eleitoral. As eleições são importantes porque não há democracia sem elas, importantíssimos também são os mandatos em todos os níveis, mas é muito importante que o partido também tenha uma militância que esteja inserida nos movimentos sociais, trazendo o sentimento das reivindicações populares que existem em todos os movimentos organizados do nosso país”, disse.