Secretário municipal de Natal diz que grupo brasileiro busca sair de Israel de carro até a Jordânia

O secretário municipal de Planejamento de Natal, Vagner Araújo, relatou que ele e o grupo brasileiro com o qual viajou em uma comitiva no dia 9 de junho buscam sair de Israel de carro ou ônibus até a Jordânia após o início do conflito do país com o Irã.

Na noite de quinta-feira (12) – no horário de Brasília – Israel atacou o Irã, que revidou na sexta. O conflito permanecia neste sábado (veja detalhes mais abaixo).

Desde o início dos ataques, o secretário natalense e a comitiva brasileira buscam uma forma de retornar ao Brasil, o que ficou dificultado pelo fechamento do espaço aéreo de Israel.

Vagner Araújo foi para Israel junto com uma comitiva de representantes de cidades brasileiras e de outros países da América Latina, a convite do governo local, para conhecer sistemas de tecnologia em diversas áreas de segurança, de educação, e de cidades inteligentes.

Ele contou que uma das alternativas levantadas neste sábado (14) foi a saída de Israel de carro até a Jordânia, que também está com o espaço aéreo alterado por conta do conflito.

Por isso, de lá, o grupo seguiria até a Arábia Saudita, também de carro, para, então, retornar ao Brasil de avião.

“O espaço aéreo do Israel está fechado, não se tem previsão de quando vai ser aberto, então isso nos remete à necessidade de buscar uma saída por algum outro país vizinho. E essa opção, no caso, seria o Egito, Chipe, por barco, ou Jordânia”, explicou.

“E a que talvez seja a mais viável é exatamente a saída pela Jordânia, porque existem boas relações do Brasil com o governo da Jordânia, o príncipe da Jordânia, que estaria se colocando na discussão para dar todo o apoio”, reforçou.