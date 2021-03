Secretário informa que RN deverá iniciar vacinação de policiais em abril

Em entrevista ao jornalista mossoroense Saulo Vale nesta quinta-feira (25), o secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Civil, Coronel Araújo informou que o Rio Grande do Norte deverá iniciar a vacinação contra Covid-19 em seus agentes de Segurança Pública no próximo mês.

Desde o início da pandemia, 34 servidores ligados à segurança pública do Estado morreram vítimas do Covid-19 e a vacinação de policiais é uma reivindicação do Colégio Nacional de Secretários de Segurança, junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Nós temos notícias, através do Colégio Nacional de Secretários de Segurança e do Ministério da Saúde, que vai ser dada uma prioridade. No mês de abril, já vai começar a vacina dos agentes de Segurança Pública de todo o país. As doses vão ser distribuídas aos estados, e vai ser dada prioridade as categorias”, afirmou o secretário.