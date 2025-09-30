Secretário de Trump critica ‘generais gordos’ e diz que diversidade levou a ‘décadas de decadência’ nas Forças Armadas

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou duramente “generais gordos” e afirmou que as iniciativas de diversidade nas Forças Armadas levaram a “décadas de decadência” em um discurso nesta terça-feira (30).

Em um encontro com quase 800 líderes de alta patente de todas as tropas americanas, na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, no estado da Virgínia, o secretário de Trump disse ainda que quem não apoiasse sua agenda deveria renunciar às patentes.

“Líderes políticos tolos e imprudentes definiram o rumo errado e nos perdemos. Nos tornamos o Departamento Woke, mas não mais”, bradou Hegseth ao dar início ao evento, usando termo que os republicanos e apoiadores de Trump utilizam para criticar políticas consideradas de esquerda.

Hegseth prometeu mudanças radicais na forma como as denúncias de discriminação são tratadas e como as acusações de irregularidades são investigadas no Pentágono, dizendo que o sistema atual tem altos escalões “pisando em ovos”.

Ele também defendeu as demissões que fez de oficiais de alto escalão, incluindo o ex-chefe das Forças Armadas dos EUA Charles Q. Brown, que é negro, e Linda Fagan, primeira mulher a liderar uma das seis forças armadas dos Estados Unidos. Disse que eles faziam parte de uma cultura falida.

“Se as palavras que estou falando hoje estão deixando seus corações apertados, então vocês deveriam fazer a coisa certa e renunciar. Sei que a grande maioria de vocês sente o oposto. Essas palavras enchem seus corações”, falou.