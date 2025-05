Secretário de Trump admite “grande possibilidade” de sanção contra Moraes

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (21) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode ser alvo de sanções norte-americanas.

A informação foi apresentada pelo chefe da diplomacia do presidente Donald Trump durante audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos EUA.

Rubio foi questionado pelo deputado republicano Cory Mills (Flórida) sobre a possibilidade de sanções contra Alexandre de Moraes, usando como base a Lei Magnitsky, legislação que permite aos Estados Unidos punir estrangeiros acusados de violações de direitos humanos.

“Isso está sob análise neste momento, e há uma grande possibilidade de que isso aconteça”, disse Rubio ao confirmar o questionamento do deputado.

Parlamentares norte-americanos enviaram cartas ao presidente Trump e ao secretário Rubio solicitando a aplicação dessa lei contra o ministro brasileiro, alegando que ele teria transformado o sistema judicial do país em uma arma política.

Além disso, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto que pode barrar a entrada de Moraes no país.

O texto ainda precisa ser votado pelo plenário, que tem maioria de deputados republicanos, partido de Trump.

A situação tem provocado tensões e preocupações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

O governo brasileiro, por meio de sua embaixada em Washington, tem acompanhado de perto os desdobramentos e tem buscado esclarecer as ações do ministro Moraes no combate à desinformação e à proteção da democracia no país.