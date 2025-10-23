Secretário de Saúde do RN defende gestão de UTIs e rebate acusações de abandono em Mossoró

O secretário estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, Alexandre Motta, publicou nesta quinta-feira 23 uma mensagem nas redes sociais em defesa da gestão do governo Fátima Bezerra (PT) e para rebater acusações de abandono da saúde em Mossoró e da falta de leitos de UTI.

“Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E na política, para alguns, também. O governo Fátima é acusado de abandonar a saúde de Mossoró e negar leitos de UTI até por falta de limpeza”, afirmou Motta.

Ele ressaltou que a higienização adequada de leitos e equipamentos é fundamental para a segurança dos pacientes e que o trabalho pode levar até três horas. Segundo ele, críticas que indicam descaso com UTIs são constantes, mas a realidade é diferente:

“Em 2019, quando o governo Fátima começa, a rede contava com 9 leitos de UTI para o Oeste e o Vale do Açú. Hoje são 54 só em Mossoró. E mais 10 em Assú.”

Motta ainda destacou a reabertura do Hospital da PM e a inauguração do Hospital da Mulher, ambos bancados quase integralmente pelo governo do Estado. Ele explicou que eventuais esvaziamentos de UTIs ocorrem quando há leitos de enfermaria disponíveis e reforçou a necessidade de que Mossoró tenha sua própria estrutura de enfermaria para desafogar os hospitais.

“Precisamos que o segundo maior município do Estado tenha uma estrutura própria de enfermaria para desafogar as UTIs. O governo e esses atos estão prontos para construir as soluções, criar fontes e não muros em benefício do povo.”

O secretário reforçou ainda que os leitos de UTI seguem as normas da RDC da Anvisa, garantindo a segurança e o bem-estar dos pacientes:

“Leitos de UTI têm sua ocupação regulamentada pelas Resoluções de Diretoria Colegiada (RDCs) da Anvisa. A Sesap segue essas normas e tem o compromisso com a segurança e o bem estar dos pacientes admitidos em sua rede.”