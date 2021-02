Secretaria orienta trabalhadores mossoroenses quanto a entrega de currículos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT) orienta como os trabalhadores podem se cadastrar para participar de processos seletivos e disputar vagas de empregos intermediadas pelo setor de Integração Empresarial do órgão.

A analista SEDAT, Neves Santos, explicou que a missão do setor de empregabilidade é definir, formular e implementar políticas públicas de emprego. “Nossa missão é fomentar o trabalho e a geração de renda no município de Mossoró. Promovemos a orientação profissional, intermediação de emprego entre o trabalhador e a empresa que busca aquele profissional. Então, nossa missão é essa da intermediação, fazer esse elo entre a empresa e o trabalhador”, disse a analista.

O cadastramento no banco de currículos da SEDAT é a primeira etapa para participar dos processos de recrutamento de trabalhadores. Atualmente, o cadastro pode ser feito no posto de atendimento que fica localizado na rua Rui Barbosa, Nº 282, no bairro Alto da Conceição. O horário de atendimento ao público durante a pandemia da Covid-19 é das 7h às 14h, de segunda a sexta-feira. O interessado deve apresentar currículo com foto e documentação de comprovação das informações profissionais e de escolaridade apresentadas. Os documentos necessários para o cadastro são: RG e CPF; Comprovante de residência; Carteira de Trabalho; Comprovante de escolaridade (histórico escolar ou diploma); e Certificado de cursos.

O banco de currículos da SEDAT já dispõe de cerca de 60 mil currículos de trabalhadores cadastrados. A orientação para as pessoas que fizeram o cadastramento no ano passado ou em períodos anteriores é procurar a SEDAT para solicitar a atualização cadastral, informando mudanças das informações e inclusão eventuais dados novos. As equipes também orientam aos candidatos como se portar durante entrevistas e em relação às capacitações. “A atualização é tão importante quanto o cadastramento porque o perfil traçado para cada vaga é exigido pelas empresas. Se o candidato faz um curso novo, ele tem procurar a secretaria trazendo aquele comprovante que realizou um novo curso ou mudou o telefone, por exemplo. Então é importante se dirigir a secretaria para atualizar”, destacou a analista da secretaria.

O vendedor Abisaias Soares foi um dos trabalhadores que compareceu a sede da SEDAT para atualizar o cadastro. Ele aprovou a iniciativa da prefeitura de ampliar o acesso as vagas de trabalho. “A oportunidade que a prefeitura abre com essas vagas é de retornar ao mercado de trabalho para muita gente. Tem muita gente tentando retornar ao mercado de trabalho e está muito difícil. Com aparecimento dessas vagas e a seleção é uma oportunidade. Vim atualizar meu cadastro e estou em busca de uma vaga que eu tenho interesse”, comentou o vendedor.

Em média, 500 atualizações de cadastro de trabalhadores são feitas por mês, durante a pandemia, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Aproximadamente, 300 pessoas a cada mês procuram a SEDAT para se cadastrar e passar a compor o banco de profissionais habilitados a participar de processos seletivos para vagas de empregos.

Painel de Empregos

O cadastro é necessário para participar das seleções de empregos ofertadas pelas empresas que tem parceria com a SEDAT. De segunda a sexta-feira é divulgada uma lista de cargos com a quantidade de vagas e pré-requisitos dos empregos ofertados pelas empresas cadastradas. A lista completa e atualizada diariamente está disponível no site da prefeitura endereço: www.prefeiturademossoro.com.br/paineldeempregos.

Para participar os trabalhadores já cadastrados devem informar interesse na vaga específica presencialmente ou pelo telefone (84) 3315-4812 ou ainda pelo e-mail: [email protected]

“No momento que o candidato procurar atendimento on-line é importante que ele esteja com o protocolo ou o número do CPF porque facilita a localização do currículo. Sendo cadastrado, a gente tem acesso ao cadastro dessa pessoa e estando dentro do perfil traçado pela empresa, esse pretenso candidato é encaminhado a vaga sem precisar comparecer na SEDAT. Não sendo cadastrado, a pessoa precisa comparecer com os documentos na SEDAT. Retornamos o serviço presencial, tomando todas as medidas e cuidados de segurança com relação à Covid-19. Se estiver dentro do perfil encaminhamos a vaga disponibilizada”, informou Neves Santos.

Fonte: ASSECOM/PMM.