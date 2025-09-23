Secretaria orienta sobre prevenção no período de maior frequência de queimadas no RN

No período de setembro a dezembro, aumentam os focos de queimadas e incêndios no Rio Grande do Norte, bem como situações de baixa umidade relativa do ar e de precipitação. Nesse cenário, os poluentes emitidos no ar agravam os riscos à saúde humana, um fator preocupante, já que a poluição atmosférica causa milhões de mortes evitáveis anualmente, além de contribuir para o adoecimento agudo e crônico da população.

No RN, foram registrados, desde o início deste ano até o último dia 14 de setembro, 188 focos de queimadas, localizados em 73 dos 167 municípios do estado. Os mais afetados foram Baraúna e Mossoró, com 11 focos cada, Touros, com 10 e, com 6 focos cada, os municípios de Baía Formosa, Jardim de Piranhas, São José de Mipibu e Serra do Mel.

Diante disso, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental (Suvam), trabalha para reduzir a exposição da população a fatores ambientais de risco e minimizar os consequentes efeitos à saúde. A área técnica de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos (Vigiar) da Suvam monitora áreas sob influência de queimadas e incêndios e, durante esse período crítico, elabora boletins mensais, reunindo esses dados e analisando a situação de saúde ambiental, a fim de apoiar a atuação dos Núcleos Regionais de Vigilância em Saúde do RN (NUREVS) e dos municípios em situações de queimadas.

O setor elaborou um memorando com orientações para subsidiar a atuação das regionais de saúde e municípios, bem como para informar a população. Nesse período, a Sesap orienta a população a intensificar alguns cuidados básicos com a saúde: beber bastante líquido, para manter as vias respiratórias úmidas e protegidas; usar máscaras do tipo cirúrgica, panos, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas, em caso de exposição intensa à fumaça, especialmente para as populações que residem próximo aos focos de queimadas; usar máscaras apropriadas (N95, PFF2 ou P100), para reduzir a inalação de partículas finas; evitar atividades e exercícios ao ar livre quando a qualidade do ar estiver prejudicada pela fumaça; crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças ou agravos pré-existentes devem redobrar a atenção e estar atentas a sintomas respiratórios ou outras ocorrências de saúde; manter em fácil acesso os telefones de emergência dos órgãos locais de resgate, atendimento médico e combate às queimadas, como: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/RN) – 192 e Corpo de Bombeiros – 193.

Além disso, a Sesap chama a atenção para os seguintes cuidados com o meio ambiente: evitar atividades que emitem poluentes atmosféricos no ar doméstico, como fumar e usar fogão a lenha; não queimar lixo; não jogar resíduos, como vidros e plásticos, em margens de rodovias e áreas de vegetação, pois potencializam a incidência solar e o calor no solo e podem provocar incêndios; não jogar cigarros ou fósforos acesos em áreas de vegetação; não acender fogueiras; não soltar balões ou fogos de artifícios; não transportar ou manusear líquidos inflamáveis.