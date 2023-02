Secretaria de tributação de Tibau entra nos últimos dias de desconto da cota única do IPTU 2023

Se aproxima o encerramento da campanha do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2023 no município de Tibau. Os contribuintes tibauenes que desejam pagar seu débito em cota única com 25% de desconto têm até o dia 28 de fevereiro para procurar a Secretaria de Tributação do município.

Segundo a secretária Márcia Annisley, boa parte dos contribuintes ainda não regularizaram seu débito. Cabe lembrar que o IPTU é uma fonte importante de arrecadação para a cidade, garantindo o funcionamento das ações na área da Educação e Saúde, além de investimentos em obras e limpeza urbana.

A Prefeitura de Tibau vem realizando uma série de entregas de obras importantes para a cidade, como também lançando projetos inéditos, como o Programa Habitacional “Habita Tibau”, que entregará, inicialmente, 50 casas a famílias carentes.

Quem estiver em débito com o município pode procurar a Secretaria Municipal de Tributação para negociação ou realizar a solicitação pelo site oficial da Prefeitura, ou ainda pelo whatsapp: 98612-0004