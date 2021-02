Secretaria de Segurança e Trânsito pretende ampliar as vagas de estacionamentos em Mossoró

Nesta quarta-feira (03), o prefeito Allysson Bezerra e a equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito anunciaram, durante reunião no Palácio da Resistência, que planejam ampliar o número de vagas de estacionamentos de veículos na região central da cidade.

A secretaria também prevê intervenções em pontos críticos do trânsito de Mossoró, onde há registro de mais acidentes. Após se reunir com Cledinilson Oliveira, secretário de Segurança Pública, e Luiz Correia, diretor executivo de Trânsito, o prefeito comunicou as melhorias no trânsito da cidade.

“Nós estamos trabalhando aqui em alguns pontos críticos do trânsito da cidade de Mossoró. A equipe fez um trabalho identificando alguns pontos críticos de acidentes de trânsito e também o aumento do número de estacionamento que queremos implementar tanto no Centro da cidade como em avenidas que são próximas à região do Centro, fazendo com que a gente tenha possibilidade de ter um número maior de vagas de estacionamento para a população.’’ afirmou o chefe executivo de Mossoró.

Entre os pontos beneficiados, a secretaria contemplará a rua Rui Barbosa, localizada no Alto da Conceição, nas proximidades da área central do município. No local, um canteiro com cerca de quatro metros vai ser modificado para receber 30 vagas de estacionamento.