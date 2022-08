Secretaria de Saúde registra caso suspeito de varíola dos macacos na Grande Natal

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, confirmou nesta terça-feira (2) que registrou um caso suspeito da varíola dos macacos. A suspeita partiu após a entrada de um paciente de 37 anos, com sintomas semelhantes aos da doença, no pronto-socorro do Hospital Belarmina Monte, na segunda-feira (1º).

No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital Giselda Trigueiro, em Natal. O paciente tinha febre, dor no corpo e lesões na pele, segundo o secretário municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, Jalmir Simões. Ainda de acordo com o secretário, o paciente já está em casa, isolado.

O homem ainda afirmou às autoridades em saúde que teve contato com pessoas que estiveram em outros países recentemente. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), o Rio Grande do Norte já teve 21 notificações de casos suspeitos para a doença, até a segunda-feira (1º) – desse total, dois casos foram confirmados e cinco seguem em investigação.

G1 RN