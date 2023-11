Secretária de Saúde pede reforma da Unicat para bancada federal

A secretária estadual de Saúde, Lyane Ramalho, pediu a bancada federal do Rio Grande do Norte que destine emendas para a reforma da Unicat, central de distribuição de medicamentos em reunião feita, nesta quinta-feira 16. O objetivo do encontro é debater as emendas que serão colocadas no Orçamento Geral da União de 2024.

Lyane ainda reivindicou ainda recursos para tecnologia da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive com a instalação de um datacenter.

As emendas coletivas da bancada federal potiguar somarão R$ 316,993 milhões. Já as emendas individuais somam 511,72 milhões, que somados aos 316,933, de emenda de bancada, totalizam R$ 828,863 milhões em emendas.

Cada deputado federal poderá destinar R$ 32 milhões em emendas individuais. Os senadores somam R$ 67 milhões.