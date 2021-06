Secretaria de Saúde investiga ‘festa de aniversário’ dentro de ala de Covid em UPA de Mossoró

Uma matéria escrita pelo jornalista Igor Jácome, do portal G1 RN informa que a Secretaria de Saúde de Mossoró está investigando uma possível festa de aniversário ocorrida no último final de semana na UPA do bairro Belo Horizonte, responsável pelo atendimento à pessoas com suspeita de Covid-19 na cidade.

Em um vídeo divulgado na matéria, apesar das imagens estarem distorcidas é possível ver um paciente sopra as velas do bolo de aniversário, dentro da ala de pessoas internadas com a doença, próximo a equipamentos enquanto familiares e até servidores da UPA cantam “parabéns pra você” e chegam a retirar a máscara do aniversariante.

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró confirma que o paciente está acometido pela Covid-19, que a festa foi promovida da esposa do paciente “com a participação da equipe”, que o bolo não foi partido no local, mas devolvido à esposa do paciente e ainda que os funcionários foram advertidos e foi aberto um processo administrativo.

Veja vídeo na matéria publicada no portal G1:

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2021/06/10/secretaria-de-saude-investiga-festa-de-aniversario-dentro-de-ala-de-covid-em-upa-de-mossoro-video-mostra-paciente-soprando-velas-de-bolo.ghtml