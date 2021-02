Secretaria de Cultura se muda para a Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte

A Secretaria Municipal de Cultura foi transferida do Centro Administrativo para a Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, no centro de Mossoró. A mudança, segundo o secretário Etevaldo Almeida, aproxima a classe artística do município e promove mais acesso às iniciativas da Prefeitura de Mossoró.

A transferência já aconteceu esta semana. As equipes foram remanejadas para a Sala Marieta Lima, no térreo do edifício e para o 1º andar. O atendimento ao público será no térreo com maior acessibilidade.

“O nosso objetivo é deixar a Secretaria de Cultura em um equipamento de cultura. Visitamos e o local que achamos mais apropriado, no momento, foi a Biblioteca Ney Pontes Duarte. O objetivo principal é estar em um espaço onde os fazedores e fazedoras de arte e cultura tenham acesso com mais facilidade. Estamos no Centro com a facilidade de deslocamento de transporte coletivo. Então, o objetivo é a secretaria estar mais junto e próximo dos fazedores de arte e cultura do município”, destaca o secretário.

Segundo ele, a Secretaria de Cultura tem dialogado com os artistas e a mudança atende a sugestões para aproximar os grupos artísticos das iniciativas culturais do município. “Nós recebemos, por exemplo, um grupo de artesãos que solicitou que a gente viesse para um equipamento de cultura no Centro para facilitar o acesso. Tinha essa recomendação de que nós estivéssemos mais próximos dos nossos equipamentos. Nós estaremos sempre aqui de portas abertas para recebê-los no novo espaço da Secretaria de Cultura para que todos possam vir aqui dialogar, propor, sugerir e construir conosco a cultura do município”.