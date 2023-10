Secretaria de Agricultura dá continuidade à solicitação de outorgas na zona rural de Mossoró

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) está dando continuidade à solicitação de outorgas de água dos agricultores da zona rural de Mossoró, que estão no processo de irrigação das unidades familiares para atender a regularização do programa “Tarifa Verde” junto à companhia energética do Rio Grande do Norte (Cosern).

Entre setembro e outubro, a Seadru solicitou 73 pedidos de outorgas ao Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn). A equipe técnica da Secretaria de Agricultura é que faz esse processo de solicitação. Gerente de Desenvolvimento Rural da Seadru, Raniere Barbosa destacou a importância do agricultor em ter posse desse documento.

“Essas outorgas é muito em função de uma grande demanda que tem no processo de irrigação das unidades familiares. A companhia energética já mandou um comunicado para os produtores virem fazer sua regularização no órgão para regularizar a situação. O agricultor tem a opção de fazer a prorrogação”.

Raniere Barbosa diz que o trabalho realizado pela Secretaria de Agricultura é de fundamental importância para o agricultor. “Durante a Festa do Bode tivemos 15 outorgas definitivas emitidas pelo Igarn e entre os meses de setembro e outubro já solicitamos mais de 70 pedidos junto ao órgão estadual justamente para atender essa demanda”, finalizou.