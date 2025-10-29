Seca grave atinge 37,13% dos municípios do Rio Grande do Norte

Em setembro de 2025, 83,83% dos municípios do Rio Grande do Norte apresentaram algum nível de seca, segundo a classificação do Monitor de Secas. A categoria mais frequente foi Seca Grave, com 37,13% dos municípios. A Seca Fraca e a Seca Moderada figuraram em patamares semelhantes com 23,95% e 22,75%, respectivamente. Não houve registros de Seca Extrema ou Excepcional no período. Apenas 16,17% dos municípios ficaram classificados como Sem Seca Relativa, indicando um cenário de atenção, com predomínio da seca de intensidade grave nas regiões do Alto Oeste e do Seridó.

Município com Seca Grave: Acari, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Caicó, Campo Grande, Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Coronel João Pessoa, Encanto, Equador, Florânia, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Ipueira, Itajá, Itaú, Janduís, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, João Dias, José da Penha, Jucurutu, Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Olho d’Água do Borges, Ouro Branco, Paraná, Parelhas, Patu, Paraú, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Santana do Matos, Santana do Seridó, São Fernando, São Francisco do Oeste, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Rafael, São Vicente, Serra Negra do Norte, Serrinha dos Pintos, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Tenente Laurentino Cruz, Timbaúba dos Batistas, Triunfo Potiguar, Umarizal, Viçosa.

Apresentam Seca Moderada: Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Apodi, Areia Branca, Assu, Baraúna, Bodó, Campo Redondo, Carnaubais, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Currais Novos, Doutor Severiano, Felipe Guerra, Fernando Pedroza, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Ipanguaçu, Jaçanã, Lagoa Nova, Lajes, Lajes Pintadas, Macau, Mossoró, Pedro Avelino, Pendências, Porto do Mangue, Rodolfo Fernandes, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São Miguel, São Tomé, Serra do Mel, Severiano Melo, Tibau, Upanema, Venha-Ver.

Com Seca Fraca: Barcelona, Bento Fernandes, Boa Saúde, Bom Jesus, Galinhos, Guamaré, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Ielmo Marinho, Jandaíra, Monte das Gameleiras, Jardim de Angicos, Japi, João Câmara, Lagoa d’Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Lagoa de Velhos, Passa-e-Fica, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Poço Branco, Pureza, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santo Antônio, São Miguel do Gostoso, São Bento do Norte, São José do Campestre, São Paulo do Potengi, São Pedro, Santa Maria, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Serra de São Bento, Serrinha, Sítio Novo, Tangará, Taipu, Touros.

Estão com Seca Fraca: Arez, Brejinho, Baía Formosa, Canguaretama, Ceará-Mirim, Extremoz, Espírito Santo, Goianinha, Jundiá, Macaíba, Maxaranguape, Montanhas, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parnamirim, Passagem, Pedro Velho, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul, Vera Cruz, Várzea, Vila Flor.

Acompanhamento da severidade de seca em setembro/2025