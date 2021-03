Sebrae mapeia dicas para funcionamento de salões de beleza durante a pandemia

Com a pandemia da Covid-19, o setor de Beleza foi um dos que apresentou maior queda no faturamento, 82%, segundo pesquisa do Sebrae. Mesmo assim, os pequenos empresários estão se adequando às normas sanitárias de saúde para trazer segurança aos clientes. É o caso do Vinícius Batista, dono de uma barbearia em Jundiaí no interior de São Paulo, e que mudou toda a forma de atendimento no local.

“Disponibilizamos álcool em gel para clientes e funcionários, limpeza de assentos e dos materiais utilizados, fizemos um espaçamento maior de horário entre um cliente e outro. Avisamos que é preferencial não levar acompanhantes, adotamos o uso da máscara e informamos que o cliente que apresentar sintomas de gripe deve cancelar o agendamento”, destacou o empresário.

E para colaborar na retomada segura das atividades do setor de beleza, o Sebrae preparou um material que apresenta orientações sobre os cuidados que devem ser tomados para garantir a reabertura do comércio e dicas para manter em funcionamento aqueles que estão em atividade. São explicações das principais normas de segurança sanitária, como a disponibilização de álcool em gel, limpeza frequente do ambiente e equipamentos, entre outras.

O gerente adjunto de Competitividade do Sebrae, Carlos Santiago, explica a importância de adotar essas medidas. “As empresas são atores muito importantes nesse momento, por dois aspectos: ela pode contribuir para a redução do contágio, da disseminação do vírus e isso pode fazer com que ela continue operando. E em outro ponto de vista, é a responsabilidade social da empresa nesse momento. É importante que o empresário cumpra esses cuidados e protocolos nesses dois aspectos”, afirmou o gerente adjunto.

Outras dicas podem ser encontradas no documento elaborado pelo Sebrae. Para mais informações sobre esses e outros setores acesse: www.sebrae.com.br/cuidados.

Fonte: Brasil 61.