Sebrae leva inteligência artificial a pequenos negócios no Oeste Potiguar

Mais que uma tendência já consolidada no mercado, a Inteligência Artificial (IA) já desponta como ferramenta capaz de revolucionar pequenos negócios. De olho no potencial dessa inovação tecnológica, um grupo de 22 pequenos empresários de Mossoró, na Região Oeste do estado, participa de capacitação pioneira do Sebrae no Rio Grande do Norte, que aposta na IA como aliada para alavancar pequenos negócios. O intuito é estimular o uso de inteligência artificial no âmbito empresarial em prol de soluções inovadoras que elevem a competitividade.

Denominado de IA para Pequenos Negócios, o curso segue até esta quarta-feira 19, na sede da Agência Sebrae no Oeste, em Mossoró. Com conteúdo programático diferenciado, a capacitação contempla quatro pontos principais da inteligência artificial: conceitos básicos; orientações prompt (que ensina a melhor forma de perguntar à inteligência artificial); questões éticas e ferramentas de inteligência artificial.

Segundo Grasilelly Lima, analista técnica do Sebrae RN, o curso IA para Pequenos Negócios ocorrerá em todas as regiões do estado. A iniciativa, acrescenta ela, é estratégica para tornar mais abrangentes os benefícios da IA e fortalecer os empreendimentos.

“A IA é uma tendência e o objetivo do Sebrae é justamente preparar esses pequenos negócios, em todas as regiões do estado, para as novas tendências que estão surgindo. A ideia é que os empresários tenham ferramentas adequadas que possam ajudá-los a inovar e melhorar seus processos, porque isso é estratégico para o fortalecimento das economias”, frisa.

Além de Mossoró (Região Oeste), a capacitação já impactou pequenos negócios nos municípios de Caicó e Currais (Região Seridó). Também contemplará regiões do estado nos próximos meses. Para informações sobre cursos, capacitações e consultorias presenciais ou digitais acesse o portal https://rn.loja.sebrae.com.br/.