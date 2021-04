Sebrae lança edital voltado para a Economia Criativa

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RN) lançou nesta quinta-feira (29) um edital voltado para a chama Economia Criativa. Serão contemplados projetos nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, dança, literatura e música.

Os proponentes devem ser exclusivamente pessoa jurídica: Microempreendedor Individual (MEI), Micro Empresa (ME) ou EPP, com código CNAE com classificação Nacional de Atividades Econômicas relacionado às atividades da economia criativa em alguma modalidade dos segmentos de produção cultural selecionado para o projeto proposto e também artesãos vinculados ao Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), que possuam a carteira emitida e vigente pelo referido programa.

Serão contemplados 60 projetos nas diversas categorias com valor de R$ 10 mil. As inscrições seguem até o dia 30 de maio.

Confira o edital no link abaixo:

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/EDITAL_ECONOMIA_CRIATIVA_2021.pdf