Saúde recebe mais 2,3 milhões de doses da vacina da Pfizer

Ministério da Saúde recebe nesta semana mais 2,3 milhões de doses da vacina Covid-19 da Pfizer/BioNTech. Os imunizantes chegaram ao País vindos de Miami (EUA) em três voos diferentes – o último lote, com mais de 527 mil doses, pousa no Aeroporto de Viracopos (SP) no fim da tarde desta quinta-feira (3/6). As outras remessas, de 936 mil doses cada, chegaram na terça (1/6) na quarta (2/6).

Com o novo lote, mais de 5,8 milhões de doses terão sido entregues ao Ministério da Saúde pela farmacêutica desde o fim de abril. Até o momento, a pasta recebeu e já distribuiu para todos os estados e DF mais de 3,5 milhões de vacinas da Pfizer.

Dois contratos firmados entre o Governo Federal e a farmacêutica garantem 200 milhões de doses da vacina da farmacêutica até o fim do ano.

Nesta semana, o Ministério da Saúde atingiu a marca de mais de 100 milhões de doses de vacinas dos laboratórios contratados distribuídas às Unidades Federativas.

Marina Pagno

Ministério da Saúde