Saúde e segurança no “Boca da Noite”; veja pontos de atendimento

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró montou um forte esquema de segurança e assistência em saúde para o “Boca da Noite”, evento do “Mossoró Cidade Junina” que encerra a programação do São João da cidade neste sábado (24). Garantindo um MCJ mais seguro, o município investe em mecanismos que aumentam a segurança da festa, com efetivo e tecnologia, além de assegurar atendimento médico à população.

SEGURANÇA – Mais de 700 agentes de segurança estarão mobilizados diretamente no evento que terá monitoramento reforçado, com câmeras de reconhecimento facial e tecnologia de longo alcance, possibilitando a visualização minuciosa da área. Além disso, o Corredor Cultural será isolado, com 9 pontos de entrada e revista, fortalecendo a segurança da festa.

A entrada de garrafas de vidro será proibida na festa. A medida também é válida para comercialização, onde ambulantes e camarotes não estão autorizados a promover a venda de bebidas armazenadas em vidro. Para acesso ordenado ao evento, serão organizadas filas conforme o público, com áreas separadas, inclusive com espaço destinado para verificação dos coolers.

Entrada 1 – Av. Augusto Severo próximo à Av. Alberto Maranhão;

Entrada 2 – Rua Alfredo Fernandes, próximo à Igreja de São Vicente;

Entrada 3 – Rua Frei Miguelinho com a rua Rui Barbosa;

Entrada 4 – Rua Felipe Camarão próximo à rua Rui Barbosa;

Entrada 5 – Rua Felipe Camarão com a rua Princesa Isabel;

Entrada 6 – Rua Frei Miguelinho com a rua Princesa Isabel;

Entrada 7 – Rua Duodécimo Rosado com a Av. Rio Branco;

Entrada 8 – Av. Rio Branco com a rua Roderick Grandall;

Entrada 9 – Av. Augusto Severo próximo à rua Melo Franco.

Diversas instituições de segurança estarão atuando na festa, entre elas a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes municipais de trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário e a 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento Ambiental.

SAÚDE – O “Boca da Noite” terá duas Unidades Temporárias para Pronto Atendimento, uma localizada na Praça de Eventos, no Corredor Cultural, e a outra no Teatro Municipal, com acesso pelo estacionamento. Além disso, 8 unidades móveis estarão em atendimento no prolongamento do Corredor Cultural.

Unidade Móvel 1: Rua Felipe Camarão com a rua Princesa Isabel.

Unidade Móvel 2: Rua Juvenal Lamartine com a avenida Augusto Severo.

Unidade Móvel 3: Avenida Augusto Severo com a avenida Rio Branco

Unidade Móvel 4: Rua Rui Barbosa com a rua Frei Miguelinho

Unidade Móvel 5: Rua Felipe Camarão com a rua Rui Barbosa

Unidade Móvel 6: Rua Juvenal Lamartine, próximo ao Memorial da Resistência

Unidade Móvel 7: Rua Juvenal Lamartine, prolongamento do Memorial da Resistência

Unidade Móvel 8: Rua Rui Barbosa

As ambulâncias ficarão de prontidão em pontos estratégicos, proporcionando maior agilidade na assistência aos pacientes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também continuará atendendo à população através do número 192, funcionando 24h, assim como nas Unidades de Pronto Atendimento nos bairros Alto de São Manoel, Belo Horizonte e Santo Antônio