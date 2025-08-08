Saúde de Martins avança com agilidade nos exames laboratoriais e realização inédita de endoscopia no município

A Prefeitura de Martins segue colhendo resultados positivos na área da saúde. Com compromisso, organização e investimento, o município tem garantido mais conforto, acesso e dignidade para quem depende do SUS.

Uma das principais conquistas recentes é a oferta do exame de endoscopia no próprio município — um procedimento que, até pouco tempo atrás, só era realizado em cidades como Pau dos Ferros, Alexandria ou Mossoró. Agora, os pacientes não precisam mais enfrentar madrugadas de viagem, longas esperas e burocracia para cuidar da saúde.

“Eu fazia em Alexandria e em Pau dos Ferros. Tinha que sair de madrugada, levar alguém para me acompanhar, era um sacrifício. Agora faço aqui em Martins, com horário marcado e sem precisar pedir favor a ninguém”, relatou uma moradora que realizou o exame pela primeira vez na unidade hospitalar do município.

Além da endoscopia, outro destaque é a agilidade nos exames laboratoriais, que fez com que a cidade zerasse a fila de espera. Isso foi possível graças ao bom funcionamento do Laboratório Municipal, que, mesmo não sendo novo, vem operando com alta eficiência, garantindo que todos os exames estejam sendo realizados com rapidez e qualidade.

“Zeramos a fila dos exames laboratoriais feito no laboratório. A saúde em Martins está funcionando de verdade”, afirmou o gestor Cesar.

Esses avanços demonstram que, com responsabilidade e respeito à população, é possível fazer uma saúde pública mais humana, próxima e resolutiva. Martins segue mostrando que cuidar das pessoas é a prioridade.