Saúde antecipa recebimento de mais 4 milhões de doses de vacinas Oxford/AstraZeneca

Por meio de negociações intermediadas pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), o Governo Federal conseguiu antecipar a entrega de 4 milhões de doses de vacina Oxford/AstraZeneca, adquiridas pelo mecanismo internacional Covax Facility. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga no início da noite de ontem, quinta-feira (20/5).

Acompanhado do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado – com quem se reuniu para tratar da possibilidade da ampliação do parque industrial da produção de vacinas Covid-19 – o ministro afirmou que o Brasil vai bater recorde de distribuição neste mês de maio com mais de 30 milhões de doses.

“Esse é mais um dos esforços que temos realizado diuturnamente para dar as respostas que a sociedade brasileira nos pede”, destacou Queiroga.

O adiantamento é resultado de um diálogo constante e negociação permanente com a OPAS, entidade que representa a Organização Mundial da Saúde (OMS) nas Américas. “Estamos conseguindo recuperar essas doses, que deveriam ter chegado no início do ano, mas entendemos que essa é uma dificuldade global”, pontuou.

Nesta sexta-feira (21), o ministro fará uma visita a um complexo de produção de insumos veterinários no município de Cravinhos (SP), acompanhado da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e de técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Se houver segurança sanitária e possibilidade de usarmos as indústrias veterinárias para a produção de vacinas Covid-19, o Brasil vai assumir sua condição de líder global, não só para imunizar a população, mas para ajudar outros países, sobretudo nossos vizinhos”, finalizou.

MAIS ENTREGAS

Com a nova remessa, o Brasil terá recebido mais de 9 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca/Oxford pelo consórcio global desde março. Além disso, a Covax Facility já separou para o País outras 842,4 mil doses da Pfizer/BioNTech. No total, o contrato do Governo Federal com a aliança prevê 42,5 milhões de doses de vacinas Covid-19 até o fim de 2021.

Fonte: Ministério da Saúde