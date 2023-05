Sargento da PM foi morto em emboscada em Felipe Camarão; 10 homens armados atiraram contra ele

O segundo sargento da Polícia Militar, Ionaldo Soares da Silva, de 57 anos, foi assassinado na tarde de hoje (19), por volta das 16h, no bairro de Felipe Camarão, zona Oeste de Natal. O crime ocorreu na rua São João, quando o policial, da reserva, foi abordado por cerca de 10 homens armados, segundo informaram os populares presentes no local.

Ainda segundo as testemunhas, o crime aconteceu na forma de “emboscada”. O local era próximo a casa onde o PM da reserva morava. Foram vários os tiros e a morte ocorreu ainda no local, antes do socorro.

De acordo com a PM, familiares informaram que o sargento já havia sido ameaçado por criminosos para deixar a casa que residia. No local do crime muitas capsulas foram encontradas próximo ao corpo da vítima que apresentava várias perfurações pelo tórax e cabeça.

Os suspeitos fugiram em direção a uma area de morro e até o momento ninguém foi preso. A divisão de homicidios e proteção a pessoa e peritos do ITEP realizaram as coletas de indício para abertura das investigações.

96FM