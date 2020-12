São Paulo recebe um milhão de doses da vacina para combate à Covid-19

O estado de São Paulo recebeu, nessa quinta-feira (03), 600 litros a granel da vacina Coronavac, que correspondente a um milhão de doses para combater a Covid-19. Com esta remessa já são 1 milhão e 120 mil doses enviadas pela farmacêutica chinesa Sinovac ao estado. Esta é a segunda remessa a chegar no País, sendo que a primeira contando com 120 mil doses prontas, foi recebida no dia 19 de novembro.

Ao todo serão 46 milhões de doses, sendo 6 milhões já prontas para aplicação e 40 milhões em forma de matéria-prima para produção, envase e rotulagem em fábrica própria do Instituto Butantan. O processo de envase desta primeira remessa de insumos deve levar de quatro a sete dias e envolverá, diretamente, cerca de 40 colaboradores do Butantan. A produção será ininterrupta.

Fonte: Brasil 61