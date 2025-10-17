São Paulo perde cinco jogadores em uma semana e tem um time de lesionados

CNN Brasil

O São Paulo perdeu cinco jogadores por lesões nesta semana e chegou a 11 atletas lesionados. A situação física tem preocupado ao técnico Hernán Crespo.

A primeira baixa foi a de Oscar, que foi diagnosticado com contusão muscular na panturrilha esquerda.

Na sequência, o lateral-direito Cédric, que teve diagnosticada uma fratura no dedão do pé direito, e o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que apresentou dores no quadril, ficaram fora e não integraram a delegação na viagem ao Rio Grande do Sul, para o confronto com o Grêmio, na última quinta-feira (16).

Além disso, o atacante Dinenno sentiu dores no joelho direito e ficou fora da lista de relacionados. Ele não participou da derrota para o Tricolor Gaúcho.

Na Arena do Grêmio, Wendell foi o novo afetado por contusão. O lateral-esquerdo substituía Enzo Díaz e sentiu sentiu dores na sola do pé esquerdo, o que impossibilitou o prosseguimento na partida. Acabou trocado por Patryck no primeiro tempo.

Com os cinco desfalques recentes, somados aos outros seis lesionados, Crespo se revoltou diante da situação.

“Estamos fazendo o melhor possível dentro do limite, tentando nos adaptar ao que acontece no dia a dia. No São Paulo, acontece muita coisa no dia a dia […] Não pensei no Mirassol, tenho que pensar dia a dia, as surpresas aqui são constantes. Não tenho o privilégio de outros técnicos de pensar na frente, aqui acontecem coisas inacreditáveis todos os dias, temos que nos adaptar”, afirmou, depois da derrota para o Grêmio.

O São Paulo volta a jogar neste domingo (19), contra o Mirassol, às 18h30, no Estádio Maião, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Desfalques do São Paulo