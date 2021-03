São Paulo é batido pelo Novorizontino e perde a 1ª no Paulistão

Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

O São Paulo perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 na tarde deste sábado (13), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Na partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, o time do Morumbi viu também cair a invencibilidade no Estadual. Com a derrota, o Tricolor segue líder do Grupo B com sete pontos em quatro jogos. Mas pode perder essa posição se a Ferroviária não perder para o Palmeiras em São Paulo no domingo (14). O time de Araraquara também tem sete pontos. Por outro lado, o Novorizontino venceu a primeira no torneio e chegou aos cinco pontos, ficando na 3ª colocação do Grupo C.

O primeiro gol da tarde quente de futebol no interior paulista foi dos donos da casa e saiu aos 46 minutos da etapa inicial. Depois de um rebote do goleiro Tiago Volpi, Jenison brigou pela bola com o zagueiro tricolor Bruno Alves. E ela sobrou livre para Cléo Silva apenas rolar a bola para o gol. Ele estava à frente da zaga. Mas, depois de analisar o lance em conjunto com o VAR, a árbitra Edina Alves considerou que a bola foi passada pelo jogador do São Paulo. Na etapa final, depois de fazer um primeiro tempo bastante fraco, o time do argentino Hernán Crespo partiu para cima. O técnico retirou o zagueiro Rodrigo Freitas e colocou o atacante João Rojas. E, logo aos dois minutos, o zagueiro Bruno Alves mandou de cabeça a bola no travessão quase empatando o jogo. Aos quatro, o volante Rodrigo Nestor mandou uma bomba no meio do gol e o goleiro Giovanni, do Tigre, defendeu. Depois da pressão, veio o gol. Aos 10, Igor Vinícius cruzou da direita e o equatoriano João Rojas, livre na pequena área, empatou o jogo de cabeça. Aos 30 minutos, quase saiu a virada. Depois do cruzamento do meia Gabriel Sara, Danielzinho por muito pouco não fez contra. Aos 37 minutos, o lateral-esquerdo Reinaldo errou em atrasar um bola e ela sobrou livre para o atacante Guilherme Queiroz que invadiu a área e deu uma bomba para vencer o goleiro Volpi e fechar o placar. Na reta final, o jogo ainda teve um lance muito polêmico. Aos 45 minutos, o atacante Luciano invadiu a área e ia marcar o gol de empate, mas acabou caindo depois de bater no goleiro Giovanni. Depois de mais de três minutos de paralisação para análise no VAR, a árbitra Edina Alves considerou o lance legal.

De acordo com a determinação do Governo Estadual de São Paulo, todas as atividades esportivas, incluindo o Campeonato Paulista, serão suspensas a partir de segunda-feira (15) para tentar diminuir os efeitos da pandemia do coronavírus (covid-19). Mas, pela tabela oficial do torneio, o Tricolor deveria voltar a campo no sábado (20) para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. O Novorizontino visitaria o São Caetano no domingo (14) no Anacleto Campanella. A Federação Paulista de Futebol deve divulgar durante a semana um posicionamento oficial sobre a sequência do torneio.

Guarani e São Bento ficam no empate

Guarani e São Bento não saíram do 0 a 0 no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP) na tarde deste sábado (13). Com o resultado do jogo da 4ª rodada do Paulistão, o time de Campinas chegou aos cinco pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Grupo D. Por outro lado, o São Bento marcou o primeiro ponto depois de três jogos no torneio e segue na lanterna do Grupo B.

Pela tabela do Campeonato, o Guarani enfrentaria, pela 5ª rodada, fora de casa a Ferroviária no sábado (20). O São Bento teria pela frente o Santo André no domingo (14) em São Paulo. Mas, conforme comunicado do Governo de São Paulo na última semana, as atividades esportivas serão paralisadas em todo estado a partir de segunda-feira (15) até o final do mês em virtude da pandemia do coronavírus.