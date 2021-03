São Luiz e Hospital Rafael Fernandes ganham novos leitos Covid

Nesta quinta-feira (04), foram abertos cinco leitos de UTI Covid no Hospital São Luiz e 16 leitos clínicos no Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró/RN. Com o agravamento da pandemia, o Governo do Rio Grande do Norte e Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) unem-se para ampliar a rede assistencial.

Para abertura dos leitos no Hospital São Luiz, o Governo do Estado firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município de Mossoró, arcando com 70% dos custos dos leitos e a prefeitura com os outros 30%. Além dos cinco leitos de UTI Covid em funcionamento já nesta quinta-feira (4) e cadastrados no Sistema Regula RN, outras cinco UTIs serão abertas este final de semana na unidade. No Hospital Rafael Fernandes foram abertos 16 leitos clínicos Covid. Esta unidade conta com 10 leitos de UTI Covid em funcionamento.

“A Região do Oeste foi a primeira que teve suas taxas de ocupação em 100%, em relação aos leitos críticos. Nós estamos fazendo a expansão e os leitos também já foram disponibilizados no sistema Regula RN. A pandemia não acabou! A situação vivenciada no país e no estado do Rio Grande do Norte é bastante crítica e preocupante. Continuamos estruturando a nossa rede assistencial, anunciamos um conjunto de medidas para que possamos aumentar o distanciamento social e que a transmissibilidade possa realmente cair”, disse Maura Sobreira, secretária adjunta da saúde.

Além de Mossoró, que ficará com 133 leitos entre clínicos e críticos para atender às demandas do Covid, outros municípios da Região Oeste e do Vale do Açu também estão sendo assistidos com novos leitos Covid. Ontem foram abertos mais dois leitos de UTI Covid em Pau dos Ferros, além dos três já abertos na semana passada. No Hospital Regional de Assu, serão abertos 6 leitos clínicos Covid neste final de semana.