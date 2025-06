São João impulsiona turismo e RN registra 70% de ocupação hoteleira em junho, aponta ABIH

O Rio Grande do Norte tem uma taxa média de 70% na ocupação dos hotéis associados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no estado (ABIH-RN) durante o mês de junho. Os dados reforçam a consolidação do estado como um dos principais destinos turísticos do Nordeste durante o período junino.

Entre os municípios potiguares, Mossoró alcançou 79% de ocupação, impulsionada pelo Mossoró Cidade Junina. Em Natal, a taxa foi de 66%, com destaque para o fluxo de turistas regionais.

De acordo com o presidente da ABIH-RN, Edmar Gadelha, o desempenho reflete o impacto das festas no setor.

“Os números reforçam a eficácia da nossa estratégia de diversificar o calendário de eventos. Mossoró, por exemplo, já ultrapassou 90% de ocupação em edições anteriores do seu São João, e esse ano mantém uma demanda robusta. Em Natal, mesmo com um percentual menor, vemos um fluxo consistente”, afirmou.

Gadelha também apontou que ações integradas entre setor público e privado são fundamentais para reduzir a sazonalidade do turismo no estado.

“Eventos como o Mossoró Cidade Junina e o São João de Natal provam que, com planejamento e promoção adequados, podemos atrair visitantes o ano todo”, disse.

A expectativa da associação é que o mês de junho feche com números próximos às projeções, reforçando a importância do período para a economia do turismo no RN.