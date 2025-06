São João de Natal injeta quase R$ 200 milhões na economia com 1,2 mil ambulantes cadastrados

O São João de Natal movimenta R$ 190 milhões na economia local com a atuação de 1,2 mil ambulantes cadastrados no entorno do Polo Arena das Dunas. A Prefeitura organizou os pontos de venda por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), que fiscaliza o cumprimento da Portaria Especial nº 5745/2025. O texto proíbe estruturas improvisadas e garrafas de vidro no local.

“Todos os ambulantes aqui são cadastrados. Fiscalizamos freezers danificados e obstruções para não atrapalhar o público”, disse Jailson Fernandes, agente da Semsur.

O prefeito Paulinho Freire (União) afirmou que a expectativa é ultrapassar o faturamento do Carnaval. “Queremos uma festa segura que gere oportunidades”, declarou.

Luiz Felipe, que vende caipirinhas, comemorou o movimento. “O público de Pablo e Calcinha Preta bebe mais. As vendas estão fluindo”. João Carlos, outro ambulante, elogiou a estrutura. “Me sinto respeitado com espaço garantido”. A organização permite que cada vendedor ocupe 3m² delimitados.

A Semsur realiza rondas diárias para verificar condições higiênicas e segurança alimentar. Cerca de 40 fiscais trabalham em turnos alternados durante os 15 dias de evento. O modelo de gestão une celebração cultural e geração de renda, com controle de acesso e áreas exclusivas para ambulantes cadastrados.