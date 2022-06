São João de Assu abre programação de shows nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, 14, a programação de shows do São João mais antigo do mundo, o de Assu, com as apresentações de grandes nomes do forró atual, o vaqueiro João Gomes e o comandante Xand Avião. Além das apresentações dos grandes artistas, a programação inclui shows de artistas locais.

A programação do São João de Assu foi divulgada no dia 12 de abril e conta com grandes nomes do forró e do sertanejo nacional. Entre os artistas que vão se apresentar no mais antigo São João do mundo estão: Raí Saia Rodada, Núzio Medeiros, Zé Vaqueiro, Litto Lins, Taty Girl, Circuito Musical, Zezé di Camargo e Luciano, Zé Neto e Cristiano, Zé Cantor, Tarcísio do Acordeon além do show religioso de Thiago Brado.

“Quando falamos do São João de Assú estamos falando de um resgate que faz parte da história cultural de um povo. Os filhos da terra são representados e apresentados, para todo o Brasil através da nossa cultura junina”, disse o prefeito Gustavo Soares, durante a cerimônia de apresentação da programação.

O São João de Assu tem 296 anos de tradição e é o mais antigo do mundo. As apresentações ocorrem na Praça São João Batista, no local conhecido popularmente como “buraco do prefeito”. É importante frisar que o padroeiro da cidade é o próprio São João Batista.