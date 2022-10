SANTUÁRIO NACIONAL EMITE NOTA SOBRE VISITA DO PRESIDENTE A APARECIDA, NO DIA 12 DE OUTUBRO

O Santuário Nacional de Aparecida emitiu nota de esclarecimento, nesta segunda-feira (10), sobre a visita do presidente da República e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro, ao Santuário para participar de uma das missas do dia 12 de outubro – dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

De acordo com a nota, “assim como em outros anos, o Santuário recebe a visita e se programa para acolher o Chefe de Estado, buscando também garantir a rotina de visita dos romeiros”.

No entanto, esclarece que consta na agenda de Jair Bolsonaro a participação em um Terço que será rezado na cidade de Aparecida. Esta atividade, no entanto, não é celebrada pelo Santuário Nacional e nem está sob a supervisão do arcebispo de Aparecida (SP), dom Orlando Brandes. Segundo a nota, a iniciativa é de um grupo independente, que não tem relação com o Santuário Nacional e nem com a Programação da Novena da Padroeira.

Programação

O dia 12 de outubro é um dia movimentado na Casa da Mãe: ao todo serão 7 missas celebradas na Basílica de Aparecida, tendo a Missa Solene como a celebração principal, às 9h, além da Consagração a Nossa Senhora Aparecida, às 15h, e a Procissão Solene, às 18h. Toda a programação é preparada e supervisionada pelos Missionários Redentoristas e pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes.

Leia a íntegra da nota: