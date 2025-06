Santos inicia reformulação no elenco; veja quem mais pode deixar o clube

Globo Esporte

Enquanto o elenco curte um período de férias, a diretoria do Santos deve seguir trabalhando no dia a dia para reformular o plantel, equilibrar as contratações e dispensas e deixar a equipe pronta para o segundo semestre. Duas saídas já foram sacramentadas: Léo Godoy e Soteldo.

No caso de Soteldo, a proposta do Fluminense foi considerada boa para todos e o jogador, também, bateu o pé querendo sair. Já no caso do lateral, o Independiente, da Argentina, ofereceu comprá-lo do Athetico-PR e o Peixe só poderia mantê-lo se igualasse a oferta, algo fora de cogitação.

Outro de malas prontas é Julio Furch, que solicitou a rescisão unilateral de seu vínculo ao jurídico do clube e aguarda o desfecho da situação para ficar livre no mercado depois de passar todo o semestre encostado, sem atuar pelo Santos.

Quem mais pode sair

Há mais jogadores que podem deixar o clube na janela de transferências que se aproxima. Um deles é o lateral-direito JP Chermont. O jovem está em uma fase de oscilação técnica e tem sido pouco usado pelo técnico Cleber Xavier, embora tenha entrado contra o Fortaleza.

O goleiro João Paulo, reserva imediato de Gabriel Brazão, é outro que pode ser negociado por vontade própria. Ele ainda não teve sequência em 2025, atuando em apenas três partidas – contra 28 do concorrente. Aos 29 anos, ainda tem boas possibilidades no mercado e aguarda propostas.

O futuro dos dois está entrelaçado. Se Brazão receber propostas do futebol europeu que interessem, é possível que João segure o pedido de transferência em caso de surgimento de ofertas para ele.