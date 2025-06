Santos encaminha renovação de Neymar

ESPN Brasil

O Santos tem conversas encaminhadas para, enfim, renovar o contrato de Neymar e garantir a permanência de seu principal jogador por mais algum tempo na Vila Belmiro.

A informação foi publicada inicialmente pelos jornalistas Gabriela Brino e Lucas Musetti, nesta segunda-feira (23), e confirmada pela ESPN.

O presidente Marcelo Teixeira teve reunião com o pai de Neymar, responsável por todas as negociações envolvendo o craque, e alinhou um novo vínculo com duração maior. Ambos mantêm contato direto não apenas sobre o futuro do jogador, mas também por parcerias relacionadas ao Peixe.

Segundo apurou a ESPN, o otimismo do Santos é tão grande que o departamento de marketing até prepara o anúncio da permanência do camisa 10. O contrato apalavrado entre Teixeira e Neymar Pai já está com o jurídico do Peixe para o acerto dos detalhes finais.

As partes envolvidas na negociação devem se reunir novamente nos próximos dias para alinhar detalhes finais. A ideia é que o anúncio aconteça na sexta-feira (27), quando o elenco se reapresenta após o breve recesso por causa do Mundial de Clubes.

O contrato atual de Neymar vence em 30 de junho. Na temporada, o atacante soma 12 jogos, três gols e três assistências, todas pelo Campeonato Paulista. A última partida foi contra o Botafogo, dia 1º, quando foi expulso ao fazer um gol de mão.