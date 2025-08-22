Santos anuncia o técnico Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza
Comandante chega para treinar o Peixe na sequência do Brasileirão após a saída de Cléber Xavier
CNN Brasil
O Santos anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda, de 49 anos, para ser o novo técnico do clube.
Vojvoda gostou do interesse do Santos desde a primeira reunião. O Peixe acredita que o treinador tem o perfil ideal para comandar o clube neste momento turbulento.
O contrato do comandante com o Alvinegro Praiano vai até o fim de 2026. Ao lado de Vojvoda, chegam também os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.
O argentino tem no currículo a campanha histórica com o Fortaleza, onde conquistou títulos regionais e levou o Leão do Pici até sua primeira Libertadores e a final da Copa Sul-Americana.
A diretoria do Santos buscou alternativas no mercado após encerrar as conversas com Jorge Sampaoli, que havia feito exigências de reforços consideradas inviáveis para o atual orçamento. Vojvoda agradou aos dirigentes por ter experiência recente no futebol brasileiro e por sua capacidade de trabalhar em contextos de maior limitação financeira.
Matheus Bachi segue no comando interino e dirige o time diante do Bahia, neste domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. A expectativa é que Vojvoda estreie na rodada seguinte, contra o Fluminense, na Vila Belmiro.