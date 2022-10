Santa Teresinha do Menino Jesus, exemplo de simplicidade

Laura Lo Monaco – Cidade do Vaticano

Neste dia 1 de outubro celebra a memória litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face ou Santa Teresa de Lisieux, conhecida no mundo todo pela “Teologia do Pequeno Caminho” ou “da Infância Espiritual”, presente na autobiografia “História de uma Alma”, publicado em 1898. No livro, ela se descreve como um pequeno passarinho que tinha o grande desejo de amar a Deus, como uma criança que ama o seu pai. Nisto consiste a sua doutrina espiritual: ter um coração de criança, reconhecer a sua pequenez e se entregar inteiramente à Deus.

Teresa teve uma vida marcada por sofrimentos, como o falecimento da mãe aos quatro anos e a tuberculose aos vinte e um, mas que a fizeram se aproximar ainda mais de Deus e a crescer espiritualmente. Santa Teresinha nos ensina que a santidade está nas pequenas coisas, nas atividades cotidianas que fazemos com amor e que Deus chama todos à santidade, inclusive as pequenas almas. Papa Francisco reforça isto em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate: “Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, começam a falar e… surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo: «Não! Não falarei mal de ninguém». Isto é um passo rumo à santidade.”

Em sua homilia dominical do dia 17 de maio de 1925, Papa Pio XI recorda: “[…] Assim Teresa, consciente da própria fragilidade, confiou-se à divina Providência para que, contando unicamente com a sua ajuda, pudesse alcançar a perfeita santidade da vida, mesmo por amargas dificuldades, tendo decidido lutar por isso com a abdicação total e alegre da própria vontade.”

Vamos hoje pedir a intercessão desta grande santa para que possamos colocar amor em tudo o que fazemos, em especial nos sacrifícios e obrigações cotidianas. E não nos esqueçamos que as provações são fontes de Graça e crescimento espiritual em nossas vidas!

“Há somente uma coisa a ser feita: oferecer a Jesus as flores dos pequenos sacrifícios”.

Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós!