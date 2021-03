Santa Cruz vence Fortaleza pela Copa do Nordeste

Na noite desta terça-feira (23), o Santa Cruz enfrentou o Fortaleza no estádio Castelão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O tricolor pernambucano venceu o anfitrião por 1 a 0, que está na 3ª posição do Grupo B com oito pontos, mas permanece como lanterna do Grupo A, com 3 pontos.

Neste clássico nordestino, as melhores chances vieram no início do jogo. Com dois minutos, Robson cabeceou para fora um bom cruzamento de David. Já nos seis minutos do segundo tempo, Jordan, goleiro do Fortaleza, defendeu o lance de Luiz Henrique impedindo que o tricolor marcasse.

Mas ao longo da partida, o Leão do Pici perdeu diversas chances e aos 23 minutos do segundo tempo, o zagueiro Júnior Sergipano marcou o gol da partida.