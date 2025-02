Samu Natal terá retorno das motolâncias em 60 dias, diz secretário de Saúde

O Secretário Municipal de Saúde de Natal, Geraldo Pinho, realizou uma visita ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal Dr. Enildo Alves (Samu Natal) com o intuito de conhecer a estrutura do local e definir o planejamento estratégico do órgão para o ano de 2025. O secretário anunciou também a retomada dos serviços de motolâncias no município em 60 dias.

Durante a manhã, o secretário se reuniu com o coordenador-geral do serviço, Luiz Roberto Leite Fonseca, e pôde conhecer a equipe, a estrutura e os veículos que atuam no atendimento de urgência e emergência dos munícipes de Natal. Geraldo também visitou a Central de Regulação Médica, local que realiza o primeiro acolhimento, avaliação dos casos relatados e direcionamento dos veículos caso seja necessário.

O encontro também marcou o anúncio da retomada, em 60 dias, dos serviços de motolâncias, motocicletas utilizadas no atendimento às urgências e emergências de saúde. “Hoje tivemos uma reunião preliminar de algumas ações pontuais e emergenciais para entregar um acolhimento melhor à população do município. Queremos, em 60 dias, implementar novamente o serviço de motolâncias na rede de urgência da cidade de Natal, um projeto que facilita o tempo de resposta a uma ocorrência e a chegada da equipe no local do acidente e que se mostra cada vez mais necessário observando o aumento de acidentes de trânsito da capital”, destacou o secretário.

Samu Natal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e faz parte da Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências. O Samu Natal pode ser acionado pelo telefone 192, onde a equipe vai realizar o primeiro contato e direcionar orientações sobre as primeiras ações de urgência e emergência e do envio de veículos com equipe capacitada, caso necessário.

