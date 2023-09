SAMU 192 RN completa 16 anos ofertando um serviço de excelência à população

SESAP/ASSECOM

Com duas décadas de funcionamento, a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) organiza a assistência à saúde de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe. Entre esses pontos destaca-se o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que neste domingo (17), completará 16 anos no RN, ofertando uma assistência ágil e qualificada à população.

O SAMU é reconhecido em âmbito nacional como um serviço de excelência em atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência. A expansão desse serviço é uma prioridade do Governo do Estado, que vem empreendendo um conjunto de esforços para alcançar 100% de cobertura junto à população do RN.

No início do atual Governo, o SAMU 192 RN cobria 62 municípios. Hoje 90 municípios já são contemplados, representando um aumento de cobertura em 45% e atendendo 1,75 milhão de pessoas. O SAMU RN está presente em todas as oito regiões de saúde do estado, contando com uma base central, em Macaíba, e mais 28 descentralizadas. São 40 ambulâncias, entre unidades de suporte básico e avançado, para atender a população. As Unidades de Suporte Básico são tripuladas por um condutor e um técnico de enfermagem e as de Suporte Avançado, as chamadas UTI móveis, dispõem de um condutor, um enfermeiro e um médico. Além disso, o serviço possui uma aeronave para transporte aeromédico.

“O processo de expansão do SAMU 192 RN está em franco desenvolvimento. Sua importância para a população é gigantesca, desempenhando um rol de atividades para além do atendimento direto, feito por meio das ambulâncias. O SAMU, por exemplo, oferta telemedicina, através do 192, dentro de sua área de abrangência. Presta, ainda, socorro em unidades de saúde, para procedimentos mais complexos, como a entubação de pacientes e afins. Funciona, ainda, como um repositório estatístico, fornecendo um arcabouço de dados epidemiológicos e outras informações relevantes, de forma a possibilitar a confecção de políticas públicas mais assertivas. É um serviço essencial que chega às pessoas num momento em que, muitas vezes, se encontram no limiar entre a vida e a morte”, destacou o coordenador administrativo do SAMU 192 RN, Caio Santos.

Qualificação profissional

Para esse serviço acontecer, conta com 600 colaboradores continuamente qualificados, entre servidores, cooperados e terceirizados. A fim de garantir um serviço de excelência, com um atendimento eficaz e resolutivo, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU 192 RN realiza capacitações de forma contínua junto à equipe. Além disso, o NEP oferece treinamentos aos serviços da Rede de Urgências e Emergências do estado, bem como a forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Forças Armadas.

O Núcleo realiza, ainda, treinamento em Atendimento Pré-hospitalar para profissionais de saúde da RUE, assim como para o público em geral e primeiros respondentes, de modo a propiciar à comunidade o desenvolvimento de habilidades que, positivamente, ajudam a salvar vidas.