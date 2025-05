SALMO 91 – A confiança no Eterno – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O salmo 91 contém uma poderosa mensagem de profunda confiança no Eterno. Assim como fala de sua proteção e zelo pelo seu servo em tempos de dificuldades. Este salmo fala sobre o abrigo seguro que é o Eterno, sendo ele mesmo uma fortaleza de livramento para os que nele confiam.

Neste salmo encontramos o salmista apresentando a importância de ter no Senhor o seu refúgio e proteção. Visto que a presença do altíssimo muda todas as situações.

Dentro da visão teológica, encontramos no salmo as seguintes expressões especiais, vejamos: a) proteção do eterno – o salmista faz referência aos perigos da vida, nos termos noites de terror, dias de dificuldades, outros termos usados são; seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assolam o meio-dia. No entanto, o salmista afirma que tais pragas não atingirão os que confiam no eterno; b) O eterno como refúgio – no início do salmo há uma afirmação de proteção para aqueles que habitam no esconderijo do altíssimo rei. c) A recompensa – há uma promessa de recompensa para todos que guardarem o nome e recompensa para todos que os servem em amor. d) Permanecer no seu amor – confiando na sua misericórdia, as súplicas no momento de solidão, dor e angústia devem ser feitas com um coração quebrantado.

Este salmo reafirma que, nos dias de crise e incerteza, devemos permanecer na presença do Eterno, confiando em sua promessa de livramento e proteção, e assim encontraremos paz na jornada da vida.

O Salmo 91

O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro; a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.

Há muitas lendas em relação a este salmo. Entre elas podemos citar: dizer que ficar com a Bíblia aberta neste salmo garante proteção. Mero engano, a verdadeira proteção está na fé e na confiança no Eterno. Outros dizem que salmodiar, ou seja, falar em alta voz, este salmo traz proteção e a atenção do Eterno. Lamentavelmente, outra inverdade. A atenção do Eterno está voltada para um coração adorador e um espírito aquebrantado. Sendo assim, a ideia mística deste salmo é apenas lenda, o que de fato pode mudar sua vida é ter uma relação íntima com o Eterno e confiar em sua providência.

Portanto, o que pode mudar sua vida para sempre é buscar o Senhor e habitar no seu esconderijo. E assim, com o coração (razão), passamos a compreender que o único caminho é sempre confiar no Senhor em qualquer situação da vida.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo